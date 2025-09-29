Молодіжна збірна України розпочала виступи на чемпіонаті світу U-20, що проходить у Чилі, з перемоги. У першому матчі команда Дмитра Михайленка здолала однолітків із Кореї (2:1). Уже на 16-й хвилині "синьо-жовті" мали перевагу у два м’ячі – Синчук точним ударом з лівого флангу влучив у кут воріт, а згодом 204-сантиметровий велетень Пищур виграв боротьбу у повітрі проти корейських центрбеків. До фінального свистка українці зуміли втримати переможний результат.

Південна Корея U-20 – Україна U-20: хавбека Полісся визнали найкращим гравцем матчу

Наступний поєдинок групового етапу збірна України проведе 30 вересня проти Парагваю, який у своєму стартовому матчі вирвав перемогу над Панамою на останніх хвилинах гри. Детальніше про це та інше – на YouTube-каналі "Футбол 24".

Україна втримала перемогу над Південною Кореєю у першому матчі на ЧС-2025 U-20