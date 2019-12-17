Україна може змінити технічного спонсора перед Євро-2020, – ЗМІ

Українська асоціація футболу розглядає можливість зміни технічного спонсора національної збірної напередодні Євро-2020.

УАФ може не продовжити контракт із Joma та отримати нового технічного спонсора напередодні Євро-2020, інформує Sportarena.

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Зазначається, що збірна України може виступити у формі іншої фірми на чемпіонаті Європи. Одним із варіантів розглядається компанія Kelme.

Відзначимо, що контракт УАФ з Joma був підписаний в лютому 2017 року. Минулим технічним спонсором збірної України була компанія Adidas. Співпраця між Adidas і ФФУ почалася у 2009 році і завершилося в кінці 2016 року.

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