"Синьо-жовті" можуть отримати додаткову підтримку на трибунах під час стартових поєдинків відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

Українськка асоціація футболу звернулась до влади Львова з проханням допустити глядачів на матчі збірної України у березні, повідомляє ТК Футбол. Йдеться про поєдинки проти Фінляндії і Казахстану 28 і 31 березня відповідно.

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Трибуни Арени Львів зможуть бути заповнені на 30% від загальної кількості місць – понад 10 тисяч вболівальників. Раніше повідомлялось, що УАФ може заборонити проведення матчів на головній арені Західної України двом командам УПЛ протягом березня – Львову та Руху.

Загалом у 2021 році збірна України проведе мінімум 16 поєдинків. Кваліфікацію на ЧС-2022 підопічні Шевченка розпочнуть матчем з Францією 24 березня на Стад де Франс. Окрім трьох вищезгаданих збірних, українці ще протистоятимуть Боснії та Герцеговині.

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