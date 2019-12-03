Україна може зіграти проти Ірландії в Дубліні – відома ймовірна дата поєдинку

Українська асоціація футболу продовжує вести переговори з Ірландською федерацією щодо товариського поєдинку.

Україна може провести спаринг з Ірландією в Дубліні 2 червня. Сторони продовжують вести переговори про проведення цієї товариської гри, повідомляє Sport Arena.

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Що стосується другого спарингу перед Євро-2020, то він повинен відбутися 7 червня. Однак ім'я суперника поки залишається невідомим.

Нагадаємо, після жеребкування Євро-2020 УАФ оголосила про те, що в наступному році команда Андрія Шевченка проведе товариські матчі зі збірними Польщі та Франції. Щоправда, французька сторона поки що не підтвердила проведення поєдинку.

Додамо, що у фінальній частині Євро-2020 Україна зіграє з Нідерландами та Австрією в групі С. Ще один суперник буде відомий в наступному році. Ним може стати переможець шляху D Ліги Націй або Румунія (у випадку перемоги в плей-офф A).

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