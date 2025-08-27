У матчі 5-го туру чемпіонату Словаччини Земплін Міхаловце зумів відібрати очки у Слована (1:1). Посприяв цьому український хавбек Артур Мушак, який забив єдиний гол у ворота команди Ігнатенка та Кухаревича. Наставник Земпліна Антон Шолтіс натякнув, що Мушак може змінити футбольне громадянство та стати гравцем збірної Словаччини.

Довбик опинився за спиною конкурента із давньою хворобою, народження українського ван Персі

"Артур – універсальний гравець, який може грати обома ногами та виконувати стандартні положення лівою і правою. У нього правильна впевненість у собі, чудовий огляд поля та дриблінг. Це перспективний атакувальний футболіст, який може стати справжньою знахідкою для збірної Словаччини.

Гол Мушака? Старий замінив молодого (замінив Ігора Жофчака на 14-й хвилині, який завершив кар'єру – прим.). Але він вже робить різницю на полі, і цей гол додасть йому впевненості для подальшого розвитку", – розповів Шолтіс на прес-конференції.

Варто додати, що за першу команду Мушак провів 39 матчів, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі. Представники словацької асоціації підтвердили, що працюють над питанням щодо зміни громадянства Мушака.

Юний форвард збірної України налаштований пробитись у основу команди Реброва – він покинув Динамо через війну