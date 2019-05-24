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"Україна може стати сюрпризом на чемпіонаті світу U-20", – відомий скаут оцінив потенціал "жовто-синіх"

18:08 477 Читать на русском
"Україна може стати сюрпризом на чемпіонаті світу U-20", – відомий скаут оцінив потенціал "жовто-синіх"
Збірна України U-20 / ФФУ

Відомий футбольний скаут Іраклі Хведельяні прокоментував шанси збірної України на чемпіонаті світу-2019 U-20.

"На мою думку, є 2 фаворити – Португалія та Франція. Ці команди мають найдосвідченіших гравців, які попри свій молодий вік грають у топових європейських чемпіонатах.

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Хто може стати сюрпризом? Усі команди можуть вразити, але я би виділив 2 збірні, які можуть здивувати, хоча на них не ставлять – Україна та Малі.

Я довгий час дивився за багатьма молодими гравцями, і можу сказати, що Україна має багатьох талантів, таких як Лунін, Булеца, Цітаішвілі, Супряга, Кучерук", – цитує скаута Sport Face.

Син володаря "Золотого м'яча" і німецький десант: США – перший суперник збірної України на Кубку світу U-20

blog_ava
Син володаря "Золотого м'яча" і німецький десант: США – перший суперник збірної України на Кубку світу U-20
08:00
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Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Андрій Лунін Андрій Лунін Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Владислав Супряга Владислав Супряга Владислав Кучерук Владислав Кучерук Збірна України Сергій Булеца Сергій Булеца
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