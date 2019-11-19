Україна може провести товариський матч з однією із британських збірних, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик назвав можливих суперників збірної України у 2020 році.

Збірна України вже проводить пошук спаринг-партнерів для товариських матчів у 2020 році.

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Як зазначив Циганик у програмі Циганик LIVE, поки що ведуться попередні переговори з різними федераціями, а остаточно список суперників у товариських матчах буде відомий після жеребкування фінального турніру Євро, яка відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

Нагадаємо, що збірна України посіла перше місце у своїй відбірковій групі і буде при жеребкуванні перебувати в першому кошику.

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