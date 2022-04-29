Журналіст Сергій Болотніков заявив, що УЄФА дійсно роздумує над розподілом квот росіян у єврокубках, але остаточне рішення наразі не ухвалене.

"Ігор Циганик сказав, що було б класно віддати Україні квоту Росії в єврокубках. Я перевірив цю інформцію – це не лише Циганик з кимось щось обговорював.

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Це реально один із варіантів на офіційному рівні, який обговорюється з УЄФА від імені нашої футбольної влади. Але, як мені сказали, шансів не дуже багато, бо між нами і Росією є ще Австрія (в таблиці коефіцієнтів – прим.). Якщо Росію викидають з єврокубків, то, по ідеї, квота Росії має дістатися Австрії. Вона може бути незадоволена, можуть бути якісь розбірки, ще Росія може піти в CAS, і так далі.

Наразі в УЄФА не готові до якихось різких кроків. Вони ще самі не розуміють, що робити з росіянами після дискваліфікації з єврокубків і як ділити їхню квоту", – заявив Болотніков в ефірі KDK.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував всі російські клуби зі змагань під своєю егідою, але термін дії цього рішення не вказаний.

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