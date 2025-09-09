Збірна України проведе другий матч у кваліфікації до ЧС-2026. Суперником цього разу буде Азербайджан.

Збірна України програла у першому матчі відбору до ЧС-2026 Франції (0:2). Попри те, що команда Сергія Реброва створила декілька непоганих моментів, щоб забити, фортуна була на стороні "синіх".

Азербайджан – Україна: Ребров оголосив заявку збірної на другий матч відбору до ЧС-2026

Французи зробили великий крок до того, щоб боротися за перше місце, а ось "синьо-жовті" потрапили в непросту ситуацію. На те, що Франція напряму вийде на мундіаль експерти Favbet дають коефіцієнт 1,07, а на Україну аж 11. Утім, не було сумнівів, що команда Дешама головний претендент на першу сходинку в групі, а ось підопічним Реброва доведеться боротися з Ісландією.

Ісландія успішно стартувала у відбірковому циклі до ЧС-2026, впевнено обігравши Азербайджан 5:0. Тепер Україні важливо здобути перемогу, щоб не відстати від ісландців.

Клубний футбол в Азербайджані зараз переживає особливий момент. Місцевий Карабах сенсаційно пробився в основний раунд Ліги чемпіонів, де вперше за 20 років не буде українських клубів. А ось збірна Азербайджану не перемагає вже 11 матчів. Торік у своїй групі Ліги Націй Азербайджан посів останнє місце та вилетів до найнижчого дивізіону.

"Міллі" напередодні матчу проти України звільнили Фернанду Сантуша з посади головного тренера. Втім, недооцінювати Азербайджан не варто, оскільки команда вдома вміє тиснути на суперника. Два роки тому зуміли обіграти Швецію 3:0. Favbet вважає, що "синьо-жовті" мають перевагу над майбутнім суперником. На перемогу України коефіцієнт складає 1,55, на Азербайджан – 6,5, а на нічию дають – 4,2. Тобто шанси на перемогу у команди Реброва становлять понад 60%

Азербайджан – Україна: анонс матчу відбору на ЧС-2026