"З правової точки зору я бачу в України шанси більші, ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив.

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Навряд чи це такого типу справа, що потрібно втручатися в неї політично. На мою думку, Україна має більше шансів виграти справу, ніж програти", – пояснив Пронін в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, засідання CAS щодо апеляції відбудеться сьогодні, початок о 10:30. Від вердикту залежить місце "синьо-жовтих" в наступному розіграші Ліги націй. Якщо технічну поразку не скасують, то команда Шевченка спуститься до дивізіону В.

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