Збірна України в рамках 10-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 зіграє з Італією. Інформація про склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 10-го туру кваліфікації Євро-2024 між Україною та Італією пройде у Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна MEGOGO. У цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV гру Україна – Італія покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

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Доля другої путівки на Євро-2024 з групи С вирішиться в особистій зустрічі між збірними України та Італії. За очками у нас рівність (по 13 балів), однак "Скуадра" тримається вище завдяки перемозі над "синьо-жовтими" у Мілані. Відповідно, розклад на сьогоднішній матч простий – підопічних Сергія Реброва влаштує тільки перемога над апеннінцями. У випадку нічиєї чи поразки наша команда потрапить у плей-офф Ліги націй, звідки теж можна вийти на Євро.

Перед матчем існувала дилема щодо партнера Забарного по центрі захисту – на цю роль претендували Матвієнко і Сваток. Раніше Сергій Ребров робив вибір на користь Миколи, однак сьогодні тренер довірився Олександру.

Стартові склади

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко – Степаненко – Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко – Фраттезі, Жоржінью, Барелла – Дзаньйоло, Распадорі, К'єза

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