Спроба реваншу за поразку в одні ворота 0:4, яка трапилася з нашими у Мадриді. Де дивитися матч Україна – Іспанія онлайн? На каналах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:35. На "Футбол 1" грі передуватиме студія "Головна команда". Початок о 20:30. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Іспанія на "Футбол 24", стартує о 21:45. Команда Шевченка завершує цикл домашніх матчів дивізіону А Ліги націй у групі 4. Збірна України набрала лише 3 очки, відстаючи від Іспанії на 4 бали, а від Німеччини – на 2. Головним реалістичним завданням "синьо-жовтих" залишається втриматися в елітному дивізіоні, тобто посісти 3 місце. Перед звітним поєдинком відрив від четвертої в таблиці нашої групи Швейцарії становив 2 пункти.

"Це катастрофа, доля змусила заплатити": Тассотті про скандал з Іспанією, жахливий вирок збірній України та Шевченка

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь – Сидорчук, Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Яремчук, Зубков

Запасні: Різник, Микита Шевченко, Пластун, Чеберко, Конопля, Михайліченко, Харатін, Шепелєв, Коваленко, Безус, Циганков, Марлос

Іспанія: Де Хеа – Навас, Рамос (к), Пау Торрес, Регілон – Меріно, Родрі, Каналес – Траоре, Родріго, Фаті

Андрій Шевченко робить 3 зміни у стартовому складі порівняно з грою проти Німеччини. Макаренко, Шапаренко і Зубков вийшли замість Маліновського (дискваліфікація), Коваленка та Циганкова. Луїс Енріке після Швейцарії оновив свою команду в полі на 50%. Регілон міняє ліворуч у захисті Гайю. Родрі та Каналес у центрі півзахисту вийшли замість Бускетса та Ольмо. Ферран Торрес поступається місцем в основі на фланзі атаки Адама Траоре, а Оярсабаль – Родріго на позиції дев'ятки.