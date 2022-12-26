"Участь України у заявці на проведення ЧС-2030 є надзвичайно важливою не тільки для нашої держави, а й для об’єднання і зміцнення всієї Європи у час спільних важких випробувань. Спільне з Іспанією і Португалією проведення Мундіалю має шанс стати яскравим футбольним символом вступу України до ЄС, на що наша держава також претендуватиме в наступні роки. Важливо, що УЄФА підтримав ініціативу, а отже мрія багатьох поколінь українських вболівальників отримала практичну можливість для втілення.

"Ми є сильними кандидатами": президент Іспанської федерації – про спільну з Україною заявку на проведення ЧС-2030

Матчі ЧС-2030 в Україні, Іспанії та Португалії підкреслюватимуть єдність Європи від Лісабону і Мадриду до Києва, Донецька, Луганська і Севастополя. Ця подія також стане символом перемоги футболу! Перемоги заради миру в усьому світі! Історичним цей чемпіонат світу стане ще й тому, що саме в 2030 році відзначатиметься 100-річчя з початку проведення турніру світової першості.

Віру в можливості проведення ЧС-2030 в Україні щодня своїми успіхами підтверджують Збройні сили України, які своїм неймовірним героїзмом доводять незламність і невідворотність перемоги українського народу на полі бою проти агресора. Ми граємо у футбол в єдиній команді миру і за мир! Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

Нагадаємо, нашими конкурентами є спільні заявки Єгипту, Греції та Саудівської Аравії, а також Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю. Також свою заявку планує подати Марокко. Рішення щодо господарів ЧС-2030 буде ухвалено у 2024 році.

Місце для Шевченка, крах піренейців і захисника кривавого режиму: 10 тренерів, які залишилися без роботи після ЧС-2022