Один з героїв поєдинку проти Франції (1:1) Микола Шапаренко прокоментував матч кваліфікації до ЧС-2022.

"Хотілося реабілітуватися за ту прикру поразку в товариському матчі. Хотілося показати, що ми не просто приїхали відбути номер, а виграти матч, як мінімум.

Франція – Україна: арбітр матчу попросив вибачення у Шевченка за гол Грізманна

Ми розуміли, що французи дуже кваліфіковані, чемпіони світу. Розуміли, що у нас буде багато роботи без м'яча. Моментів було не дуже багато, але ми повинні були використовувати свій шанс", – сказав Шапаренко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, восени підопічні Шевченка ганебно програли французами (1:7) у товариській зустрічі. Вже 28 березня на українців очікує другий матч кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії.

Вистояли! Україна виїзною нічиєю з Францією розпочала відбір до ЧС-2022