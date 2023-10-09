Тренерський штаб Сергія Реброва працює над тим, щоб до матчів відбору на Євро-2024 збірники підійшли на одному рівні підготовки.

Делегація "синьо-жовтих" продовжує працювати у Празі. Сьогодні гравців поділили на дві умовні десятки. Спочатку займалися футболісти з Динамо та Шахтаря, які грали у своїх клубах трохи раніше, повідомляє прес-служба УАФ.

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Після цього займалася група виконавців, що складалася переважно з легіонерів, у тому числі Іллі Забарного, Михайла Мудрика та Артема Довбика, які приїхали до готелю вчора пізно ввечері. Оскільки більшість із цих збірників нещодавно провела повні матчі, для них було менше вправ із навантаженнями, частину яких було замінено на кардіо.

У ранкових тренуваннях не брали участі Сергій Кривцов та Олександр Піхальонок, які прибули в розташування збірної сьогодні вранці. Одразу після обіду приєднався до національної команди й Олександр Зінченко, який вчора зіграв 75 хвилин за Арсенал у матчі Ман Сіті (1:0).

Нагадаємо, збірна України готується до двох матчів кваліфікації на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва 14 жовтня зіграють проти Північної Македонії, а 17-го – проти Мальти.

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