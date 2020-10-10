Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Німеччина на "Футбол 24", стартує о 21:45. Поєдинок №7 в історії протистояння команд. "Синьо-жовті" Бундесмашну ще не перемагали, але вдома й не програвали ніколи (3 нічиї). Де дивитися матч Україна – Німеччина онлайн? Гру транслюють канали "Україна" та "Футбол 1". Підопічні Шевченка на 1 бал обходили команду Льова, яка в еліті Ліги націй не виграла жодного з 6 перших матчів, зокрема, і в попередньому розіграші. Водночас у двох попередніх поєдинках проти Іспанії та Франція українська дружина поступилася із загальним рахунком 1:11.

"Бідного Бущана кинули у полум'я". Французька преса розносить Миколенка та знаходить досконалість у збірній України

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь – Сидорчук – Ярмоленко (к), Маліновський, Коваленко, Циганков – Яремчук

Запасні: Микита Шевченко, Різник, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатін, Шепелєв, Михайліченко, Макаренко, Зубков

Німеччина: Нойєр – Гінтер, Зюле, Рюдігер – Клостерманн, Кроос, Кімміх, Хальстенберг – Дракслер, Гнабрі, Горецка