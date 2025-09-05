Україна – Франція: відео гола Олісе
Україна приймає Францію в першому турі відбору на ЧС-2026. Дивіться відео гола у ворота команди Реброва.
Матч Україна – Франція у Вроцлаві розпочався о 21:45 за київським часом.
Вже на 10-й хвилині Майкл Олісе "розмочив" рахунок. Барколя прострілив у штрафний майданчик підопічних Реброва, і хавбек Баварії із зони 11 метрів точно пробив у кут воріт Трубіна – 0:1!
