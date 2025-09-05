Для проєкту Сергія Реброва в збірній України настав День Д. Відбір на ЧС-2026 повинен завершитись або виходом на Мундіаль, або відставкою. Через три роки після приходу в національну команду й після всіх невдач тренерський штаб вичерпав усі можливі відмазки – тепер навіть непроста кадрова ситуація нікого не цікавить. Команда, яка за вартістю складу досі входить у топ-13 Європи, зобов'язана пройти кваліфікацію.

Україна – Франція: прес-конференція Реброва – про нову втрату, відсутність Ярмоленка та шанси на кваліфікацію до ЧС-2026

Стартувати доведеться матчем проти справжнього гіганта. "Синьо-жовті" лишень раз перемагали Францію – це сталося у легендарному матчі в Києві у 2013 році. Втім, із 12 зустрічей Україна програла лишень шість. Одна з невдач стала по-своєму історичною – 1:7 у Парижі, коли через коронавірус на лавці запасних опинився навіть Олександр Шовковський.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч кваліфікації Чемпіонату світу-2026 між Україною та Францією. Коефіцієнт на перемогу підопічних Сергія Реброва – 8,80. На тріумф команди Дідьє Дешама фахівці дають 1,38.

Останні два поєдинки завершились нічийними рахунками. Тоді українці вийшли до плей-офф кваліфікації ЧС-2022. У нинішньому відборі ніхто не вимагає виграти групу, однак вболівальники зачекалися нормальної гри й спокійного вирішення турнірних завдань. Враховуючи наявність лишень трьох суперників у групі, набір очок у матчі з "Ле Бльо" міг би стати серйозним фактором успіху.

Надія на успіх присутня, адже команда Сергія Реброва традиційно сильно грає проти топ-збірних. 3:3 з Німеччиною, 1:1 з Англією, 1:2 та 0:0 з Італією, 0:0 і 2:0 з Бельгією – і тільки винос у плей-офф Ліги націй від "дияволів" став провалом. У таких поєдинках наш коуч потрапляє в свою стихію, працюючи в прагматичному стилі й круто вилітаючи в контратаки. Проблеми починаються з Грузіями та Румуніями.

Україна зазнала серйозних кадрових втрат

Заявка збірної України на матчі проти Франції та Азербайджану чи не вперше обійшлася без "бомбалейли" у ЗМІ та соцмережах. Претензій практично не виникало. Майже всі позиції отримали достатню глибину, а склад мав хороший рівень тактичної гнучкості.

А потім почалися проблеми. Травма Луніна – найменша з них, хоча його робота ногами дуже знадобилась би проти "Ле Бльо". Трубін і Різник відчутно відстають у цьому аспекті, а збірна не може собі дозволити втрати м'яча після непідготованих виносів. Франція за них каратиме.

Головна пробоїна виникала на лівому фланзі, де вилетів Миколенко. Замість нього довикликали Дубінчака. Крім того, пошкодження зазнав Тимчик, тож із резерву довелося витягувати універсала Михайліченка. Богдан здатний зіграти на обох флангах.

Збірна зіграє з трійкою захисників?

Схема не настільки важлива. Збірна все одно грає з трійкою позаду в атаці, а вінгери все одно мають спускатись допомагати позаду. Матвієнко і Забарний за будь-якої моделі входитимуть у простір, а на їхнє місце спускатиметься хтось для балансування. Структура попереду теж особливо не зміниться.

Важливішим є кадрове наповнення на матч з французами. Якщо "синьо-жовті" вийдуть у базових 4-3-3, то на полі не залишиться місця для додаткового центрбека. Саме його необхідність диктує вибір схеми. Враховуючи травму Миколенка та складність суперника, необхідність третього центрбека здається великою.

Тим паче, що Сергій Ребров уже має певну тенденцію на використання “трійки” в топ-матчах. Почалося ще зі спарингу проти Німеччини перед Євро. Потім цю схему використовували ще два рази – проти Бельгії. Ймовірно, сьогодні теж слід очікувати 3-4-2-1, але яким буде кадрове наповнення?

Найбільш очевидний варіант - це класика з Матвієнком і Забарним, між якими розташовується Сваток. Альтернативою міг би стати хіба що Бондар, який суттєво додав у грі після літнього збору й зіграний з Матвієнком. Втім, у подібний вибір не віриться.

Ребров довіряє Сватку у всіх топ-матчах і спеціально викликав під Францію. Олександр, своєю чергою, був переконливим навіть під час розгрому в Бельгії. Крім того, екс-дніпрянин значно обережніший за Бондара – Валерій при всіх чеснотах обов'язково десь та й привезе. Зрештою, тренерському штабу зараз не до експериментів з обороною.

Хто зіграє ліворуч?

Конопля внаслідок травми Тимчика став безальтернативним правим фулбеком / латералем. У разі неприємностей його замінить Михайліченко. Тут все зрозуміло. Значно цікавіше, хто стане лівим латералем.

Навряд чи тут слід очікувати Матвієнка, адже тоді лінія центрбеків виглядатиме занадто експериментально. Хоч у "трійці", хоч у "четвірці". До того ж, пригадується невдалий досвід матчу з Канадою, коли технічний і швидкий Б'юкенен знищував Миколу 1-в-1 на просторі – а сьогодні доведеться зустрітись з Дуе, Акліушем чи навіть Дембеле.

Залишається варіант з Михайліченком і Зінченком. Вибір між класом і практикою, а також між обережністю й впливом на просування м’яча. Вихід Богдана не здивував би, враховуючи успішний матч з Новою Зеландією, однак значно більше шансів у Олександра.

Михайліченко за останні три роки в збірній зіграв всього 109 хвилин, а на вересневий збір взагалі не викликався – його дістали з резерву. Зінченко ж є традиційним і перевіреним бекапом Миколенка на лівому фланзі. Олександру завжди довіряли лівий фланг оборони, а той навіть без ігрової практики був ефективним для "синьо-жовтих".

Ярмолюк чи Калюжний? Де зіграє Судаков і хто йому допомагатиме?

Шанси Калюжного та Ярмолюка на вихід в опорній зоні рівні. Єгор є основним на цій позиції в АПЛ, демонструючи переконливу статистику, однак Сергій Ребров сильно довіряє СуперІвану – і не просто так. У першому матчі з бельгійцями він закрив самого Де Брюйне.

Теоретично центр можуть закрити обидва – і збірна нічого не втратить. Єгор все одно є бокс-ту-боксом в олдскульному розумінні. З позиції опорника він підійматиметься до десяток. Точно так же Ярмолюк працював би й при 4-3-3, якби вийшов правим інсайдом. До речі, на цю позицію (як і на місце в парі з Калюжним) претендує Очеретько, який теж сильний в плані інтенсиву й теж працює від штрафного до штрафного.

Хоча ніхто не здивується, якщо Ребров знову поставить над опорником Судакова й Шапаренка. Перспективним також міг би стати вихід Зінченка в ролі правої "вісімки", щоб той крутитив комбінації з Циганковим і Коноплею (як проти Бельгії). Втім, тоді Михайліченко залишиться безальтернативним фулбеком / латералем, а на це тренерський штаб навряд чи піде.

Також залишається питання щодо лівого флангу атаки, де немає жодного правші. Усі кандидати на цю зону мають “але” в своїх характеристиках. Цілком реальним є вихід Судакова в ролі вінгера у схемі 3-4-2-1, адже Сергій Ребров постійно ставить Георгія на цю позицію. І це попри провальність усіх таких експериментів.

Можливий є і варіант, коли фланг віддадуть Зінченку, а Судаков стане чистою "десяткою" під нападником. При цьому Георгій та Олександр постійно обмінювались би позиціями в позиційному наступі. Дуже цікаво поглянути, який вибір зробить тренерський штаб.

Щодо правого флангу / правої "десятки" дискусій небагато. Циганков пропускав тренування в Жироні й залишається під питанням на матч з Францією, тож замість нього можна підставити будь-якого вінгера. Вони усі є шульгами. Більші шанси у Зубкова й Гуцуляка, менші – у Назаренка й Волошина.

Хто повинен зіграти на вістрі?

Яремчук точно не зіграє, тож залишається вибір між Довбиком і Ванатом. Враховуючи необхідність тікати на простір у контратаках, Владислав здається більш вигідним – тим паче, що Артем зараз лишень набирає форму й отримує мало хвилин. До того ж, у схемі з трійкою форвард Роми отримає меншу підтримку при скидках. Втім, за Довбиком клас і довіра тренера.

Цікавою альтернативою міг би стати Гуцуляк. Олексій же в останніх матчах зіграв класно. Зокрема, проявив себе в ролі форварда у матчі з Новою Зеландією, забивши гол і взявши участь у купі моментів (і в другому голі). За профайлом у ролі нападника він ідентичний з Яремчуком – такий же мобільний, так же круто комбінує, так же добре грає головою й працює по зонах завершення. Та ще й має класний удар.

Досвід попередніх ігор показав, що Яремчук більш зручний для цієї команди. Втім, вихід Гуцуляка на вістрі виглядає занадто сміливим для Сергія Реброва. Та і треба дивитись на готовність Циганкова – можливо, вінгер Полісся буде важливішим праворуч.

Франція зазнала серйозних кадрових втрат, але навряд чи це має значення

Оборона "Ле Бльо" зазнала важкої кадрової втрати – травмувався Саліба, який формував з Конате основну пару центрбеків. Ібраїма теж достроково покинув поле в матчі з Арсеналом, але з ним ніби-то все в порядку. Представник Ліверпуля повернувся до тренувань у загальній групі перед матчем з Україною.

Замість Саліби викликали Павара, але Лекіп очікує в збірній пару Упамекано й Конате. І це при тому, що Дайо взагалі-то правий ЦЗ. Можливо, Дідьє Дешам довіриться не захиснику Баварії, а Лукасу Ернандесу.

Крім того, замість травмованого Шеркі викликали Екітіке. Для нашого півзахисту це радше плюс, тому що Раян занадто крутий у роботі між лініями. Він банально швидший і технічніший. Проти нього незручно навіть суперзіркам. Екітіке ж – форвард, у якого 3+1 у Ліверпулі, що теж страшно, але у схемі 4-2-3-1 безальтернативним буде Мбаппе.

Головною проблемою французів залишається Дембеле. Усман тренувався за індивідуальною програмою й навряд чи вийде у старті з Україною. Лекіп очікує на правому фланзі атаки Дуе або Акліуша – вони награвались там на тренуваннях. Власне, і Дідьє Дешам натякнув, що Дуе гратиме в півзахисті.

Загалом, кадрові проблеми Франції для "синьо-жовтих" не відіграють особливої ролі. У "Ле Бльо" занадто багато зірок. Важливіше скористатись їхніми тактичними особливостями – такими, як висування центрбеків на підстраховку неуважних опорників. Це створює глибину, в яку здатні вриватись наші вінгери й куди можуть скидувати м'яч нападники.

Крім того, Мбаппе, Дембеле, Олісе чи Барколя не люблять тягати рояль. Їхні лінощі в обороні створюватимуть проблеми для "гальських півнів" – особливо на флангах. Цим теж варто користуватись, однак на папері всі ці речі звучать простіше, ніж на полі.

Орієнтовні склади на матч Україна – Франція

Україна: Трубін – Забарний, Сваток, Матвієнко – Конопля, Калюжний, Ярмолюк, Зінченко – Циганков, Судаков – Довбик

Франція: Меньян – Кунде, Конате, Упамекано, Дінь – Чуамені, Коне – Дуе, Олісе, Барколя – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

Україна – досить сильна збірна, яка регулярно стримує і навіть перемагає грандів. Дідьє Дешам вважає "синьо-жовтих" найважчим суперинком у відборі. Підопічним Сергія Реброва буде дуже важко, однак Франції теж доведеться працювати на максимум.

"Ле Бльо" можна ловити на контратаках, а наша команда сильна в цьому аспекті. Та і захисники "гальських півнів" обов'язково щось та й привезуть. Словом, на гол у воротах Меньяна сподіватись можна – але навряд чи одного забитого м'яча вистачить для успіху. Занадто вже могутня нинішня атака французів.

По 2 голи у ворота Хорватії та Німеччини, 4 голи Іспанії, купа моментів у всіх матчах за останній рік – це занадто серйозний аргумент. Команда Дідьє Дешама, ймовірно, заб'є у відповідь. А от далі все залежатиме від вольових характеристик та везіння.

