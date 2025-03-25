Товариський матч 25 березня 2025

Норвегія U-20 – Україна U-20 – 0:1

Гол: Годя, 78

Нереалізований пенальті: Маткевич, 63

Україна U-20: Крапивцов – Гусєв (Дрозд, 46), Огарков (Єрмачков, 79), Киричок (Захарченко, 73), Вернаттус (Дігтяр, 46) – Чабан (Ващенко, 46), Мельниченко (Годя, 62), Шах – Гаджиєв (Караман, 46), Пономаренко (Саленко, 46), Маткевич (Задорожний, 79)

Україна без Степанова, адже результативний форвард Байєра начебто конфліктує з Дмитром Михайленком і відмовляється приймати виклик до юнацької збірної України через це. На 12 хвилині спрацювала зв'язка гравців Динамо. Маткевич протягнув м'яч з лівого краю, обігрався з Пономаренком і пробив з гострого кута. Перший небезпечний момент. Норвегія, яка також пробилася на ЧС-2025 U-20, непогано відповідає своїми атаками, але більшість часу ситуацію контролює команда Дмитра Михайленка. Дует центральних півзахисників з Карпат ледь не створює момент на рівному місці. Шах накрив у пресингу, але Чабан не підлаштувався під відскок.

Україна – Норвегія: онлайн-трансляція товариського матчу (відео)

Артур знову загострює поруч з Маткевичем ліворуч. Шах впевнено накручує двох на дриблінгу, але навіс виконує в нікуди. В іншому моменті все той же хавбек Карпат не влучає з лінії воротарського після блискучого індивідуального проходу Олексія Гусєва правим краєм. Норвежці кілька разів елегантно проходять в атаку ліворуч – як індивідуально, так і через розрізні паси. А ось на межі штрафного настільки густо, що воротар Жирони Крапивцов навіть не має шансів довести, що він не дарма став найкращим голкіпером юнацького Євро-2024 U-19.

Як же бачить поле Шах. Вирізає Артур діагональ праворуч. Гаджиєв намагався крутити у дальній лівий кут, але знову навіть без сейву голкіпера. Сімка збірної знову крутить вертить у штрафному, а з подачею не складається. Потім Огарков замість дивитися вперед віддає на воротаря, однак Крапивцов дальнім пасом знаходить лише офсайд. Ващенко з Олександрії вийшов у перерві та відразу ж пробив на підбиранні після кутового – дуже небезпечно, але повз ворота.

І тут же класна триходова комбінація ліворуч, але з останнім пасом у Шаха знов біда. Син Олега Саленка, до слова, вийшов грати центрфорварда, хоча в Динамо Роман переважно діє в середині поля. На 61 хвилині українці заробили право на пенальті після яскравого індивідуального проходу. Однак Маткевич пробив у лівий кут, де кинувся голкіпер, який парирував удар динамівця. Суперник відповідає лише спробами закрутити сухий лист з кутового – Крапивцов готовий до цього, як у першому, так і другому таймах.

Накочують хвилі атак нашої молодіжки з усе більшим тиском, але воротар тягне все. Саленко хапається за головою – хитро намагався перекинути Сандера Острота, який і тут витягнув з-під поперечки. Діагональ з лівого флангу в напрямку Маткевича та Годі не пройшла, але від захисника м'яч відскочив до півзахисника Вереса, який майстерно на паузі розібрався – воротар навіть не пробував кидатися. Норвегія спробувала затиснути фінальною навалою, але Україна спокійно розібралася і довела справу до другої поспіль мінімальної перемоги.

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