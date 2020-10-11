Україна допомогла Німеччині перервати тривалу безвиграшну серію у Лізі націй
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Підопічні Йоахіма Льова здобули першу перемогу за останні 11 місяців.
завершено
Матіас Гінтер 20’
Леон Ґорецка 49’
20’ Матіас Гінтер
49’ Леон Ґорецка
Збірна Німеччини здолала підопічних Андрія Шевченка (2:1) у третьому раунді Ліги націй.
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Таким чином Бундестім перервав свою безвиграшну серію у ЛН, яка налічувала 7 поєдинків, повідомляє OptaFranz. У поточному розіграші ЛН Німеччина розписали нічию з Іспанією та Швейцарією з однаковим рахунком 1:1.
Після трьох турів Україна посідає третю сходинку у своїй групі, випереджаючи швейцарців.
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