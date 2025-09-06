Вінгери Дезіре Дуе і Усман Дембеле отримали травми в матчі за Францію проти збірної України і покинули розташування національної команди. Головний тренер "Ле бльо" вирішив викликати їм на заміну вінгера Аль-Насра Кінгслі Комана, який цього літа перебрався до Саудівської Аравії з Баварії.

Дембеле вибув на тривалий термін після матчу з Україною і пропустить принципову битву в ЛЧ

9 вересня збірній Франції належить зіграти домашній матч з Ісландією в рамках відбору до ЧС-2026. Нагадаємо, команда Дешама обіграла збірну України з рахунком 2:0, але сам тренер після цієї гри був розкритикований за те, що випустив на поле не зовсім готового Дембеле.

