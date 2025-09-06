"Це був важливий матч. Могли б оформити у першому таймі комфортнішу перевагу, але головне було зроблено. По перерві страждали, тому що перша частина гри забрала багато сил, оскільки ми просувалися високо вперед. Але у нас був баланс.

"Ми побачили, що Україна не здається": Мбаппе прокоментував своє піжонство наприкінці матчу

Наша гра дуже енерговитратна, наші нападники багато бігають. Україна докладала менше зусиль, граючи низьким блоком. Ми завжди можемо додати, але в першому таймі ми діяли послідовно. У другому – не зменшили обертів і краще завершили гру. Це все ще молода команда, якій потрібно набратися досвіду.

Олісе – чудовий. Дует Коне-Чуамені був дуже ефективним. Він дозволив нам зберегти хороший баланс в обороні. У нас було багато якісних комбінацій.

Щодо пресингу, так, це не поодинокий випадок. Більшість гравців роблять це на клубному рівні, але це вимагає реакції. Ми не можемо робити це постійно, тому що це вимагає великих витрат енергії. Ми не можемо залишатися в центрі поля. Наміри є. Ми робили це в березні і червні. Ми хочемо відновитися на високому рівні, це цікаво. Але оскільки гравці не в найкращій формі, що цілком нормально, складно протриматися 90 хвилин", – цитує Дешама Le Parisien.

Франція перемогла Україну завдяки голам Олісе та Мбаппе. У наступному раунді "сині" зіграють проти Ісландії.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд