Футзал, Євро-2022, жінки, півфінал

Португалія – Угорщина – 6:0

Голи: Піско, 13, Педрейра, 17, Фіфо, 18, Фольк, 23 (аг), Моргаду, 35, Перейра, 37

У першому матчі дня Іспанія, на жаль, не залишила шансів Україні. У другому зустрічалися ще одні представниці Піреней і наші сусідки – португалки та угорки відповідно.

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Інтрига в цій парі трималася 12 хвилин і 2 секунди чистого часу. Саме на цій позначці 33-річна Піско вивела Португалію вперед. До відпочинку угорки пропустили ще двічі. Нічого не змінилося і по перерві. Португалки додали 3 м'ячі, оформивши тенісні 6:0.

Таким чином, Україна 3 липня зустрінеться з Угорщиною у битві за бронзові медалі жіночого Євро. У той же день "золото" розіграють Іспанія та Португалія. Ці збірні зустрічалися у фіналі і 3 роки тому – тоді іспанки розтрощили суперниць з рахунком 4:0.

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