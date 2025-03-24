Матч 1/4 фіналу Ліги націй між Францією та Хорватією мав не лише визначити півфіналіста, але й до якої групи відбору до ЧС-2026 кожна зі збірних вирушить.

Франція здолала Хорватію лише в серії пенальті (2:0 в основний час, 5:4 у післяматчевій серії), ставши останнім півфіналістом Ліги націй.

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Тріумф французів визначив ще й останнього суперника збірної України у відборі до ЧС-2026. Ним стала Франція. Саме поєдинком проти "Ле бльо" підопічні Сергія Реброва стартує у кваліфікації – гра запланована на 5 вересня. Загалом, розклад матчів виглядатиме наступним чином:

Україна – Франція – 5 вересня (початок о 21:45).

Азербайджан – Україна – 9 вересня (початок о 19:00).

Ісландія – Україна – 10 жовтня (початок о 21:45).

Україна – Азербайджан – 13 жовтня (початок о 21:45).

Франція – Україна – 13 листопада (початок о 21:45).

Україна – Ісландія – 16 листопада (початок о 19:00).

Додамо, що Хорватія потрапила ж до групи L, де за путівку на ЧС-2026 побореться з Чехією, Чорногорією, Фарерськими островами та Гібралтаром.

Франція перемогла Хорватію та вийшла у півфінал Ліги націй – визначився останній суперник України у відборі до ЧС-2026