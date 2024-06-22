Напередодні збірна України у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи здолала Словаччину (2:1), заробивши перші очки. МVP доленосного поєдинку став хавбек Динамо Микола Шапаренко, який оформив 1+1 (хоча вболівальники вирішили інакше, обравши "Левом матчу" Анатолія Трубіна).

Окремо варто відзначити Олександра Зінченка, який після програної дуелі під час пропущеного гола реінкарнувався і став найкращим гравцем матчу. Джокером Реброва вкотре став Роман Яремчук, який легко розібрався із голкіпером Ньюкасла Мартіном Дубравкою. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Ребров повинен зробити висновки, капітан став проблемою і чи є надія на "словацького Луніна" у матчі життя на Євро-2024