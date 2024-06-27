Збірна України вилетіла з Євро-2024 після нічийної гри з Бельгією. Дивіться нове відео на YouTube-каналі Футбол 24.

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Збірній України не вдалося пробитися до 1/8 фіналу Євро-2024 після нічиєї 0:0 з Бельгією, попри те, що команда Реброва набрала однакову кількість очок із усіма іншими національними командами у квартеті Е (по 4 бали).

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Україна – перша в історії команда, яка набравши чотири очки, не пробилася до наступного раунду чемпіонату Європи, відколи у турнірі беруть участь 24 команди. По гарячих слідах розібрали гру збірної України у Штутгарті у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.