"Чемпіонат світу – це завжди яскрава подія. Вона стала би ще яскравішою, якби там грала збірна України, якби навколо було мирне життя. Тоді можна би було сповна милуватися матчами, зосередитися безпосередньо на футболі. А зараз це такі вибіркові моменти, які не приносять настільки яскравих вражень, як це могло би бути.

Як тренер, можу виокремити на чемпіонаті світу таке: зараз будь-яка збірна може обіграти свого суперника. Це свідчить про те, що футбол вирівнявся. Я уявляв собі, як би збірна України грала на цьому чемпіонаті світу. Думаю, вона стала би одним із яскравих його учасників. Як, наприклад, Японія, Корея, Сенегал, Камерун… Для української збірної це стало би поштовхом, щоби рухатися вперед.

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Але життя триває, ми працюємо далі. Дехто каже, що рівень українського футболу впав, проте я вважаю, що він піднімається. Поясню таку тезу легко: рівень футболістів, які гратимуть уже після цієї кривавої війни, буде вищим, прийдуть ті молоді гравці, які зростатимуть у настільки складних умовах, що стануть більше загартованими до різних випробувань.

Після матчу Хорватія – Аргентина я зрозумів, що важливим чинником перемоги став бійцівський дух аргентинців. Такий самий войовничий дух є і в українців, який дуже допомагатиме під час поєдинків", – резюмував Кучук в інтерв'ю прес-службі Руха.

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