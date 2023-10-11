"Дуже приємно працювати з таким наставником, з таким складом тренерів. Я з ними познайомився на минулому зборі, в мене дуже приємні відчуття від роботи з ними.

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Видно європейський підхід цього тренерського штабу, що не часто зустрінеш в українському футболі. Тому працюємо. Це надихає, коли все цікаво, коли все з м'ячем, коли тобі пояснюють, що від тебе хочуть бачити на футбольному полі. Це мотивує. Набагато приємніше працювати в такому стані.

Матчі з Північною Македонією та Мальтою будуть по-своєму складні. Гадаю, ми будемо в ролі фаворита. Ці поєдинки не менш важливі для нас, ніж були ігри з Італією та Англією. Це матчі, в яких нам потрібно перемагати. Будемо готуватися. Сподіваюсь, досягнемо позитивного результату", – сказав Назарина у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України продовжує підготовку до матчів відбору на Євро-2024: 14 жовтня підопічні Сергія Реброва зіграють з Північною Македонією, а 17-го – з Мальтою.

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