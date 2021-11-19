"Чи заслужив Петраков на те, щоб позбутися приставки "виконувач обов'язків"? Звісно, ​​заслужив. Це такі формальності. Я не знаю, чому одразу його не затвердили головним тренером. Це, мабуть, якісь технічні моменти. Завдання Петраков виконав. Звісно, ​​він заслужив на те, щоб його затвердили головним тренером збірної України. Це навіть не обговорюється. Збірна України зробила великий крок.

Петраков офіційно затверджений головним тренером збірної України

Який суперник для України є прийнятним у плей-офф? Я вважаю, що шотландці. За назвою зрозуміло, що португальці та італійці – це гранди. А ось із шведами теж можна грати. Я думаю, що зі шведами та шотландцями можна грати. Зрозуміло, що з португальцями важко грати. Хоча Україна з ними вже нещодавно грала і доволі непогано.

З італійцями важко грати. За грою вони сильні, а також є чинними чемпіонами Європи. А з рештою збірних можна битися. І Україна боротиметься. Але як усе складеться на полі, вже покажуть березневі ігри", – цитує Шацьких Meta Ratings.

Жеребування півфіналів плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада. Україна потрапила в кошик несіяних команд.

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