В 12-й день Олімпійських ігор у Токіо спортсмени збірної України візьмуть щонайменше дві срібні медалі.

Легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова у фіналі забігу на 400 метрів з бар'єрами фінішували 6-ю (53.79) та 5-ю (53.48) відповідно. Їхня суперниця Сідні Маклафлін здобула золото та встановила новий світовий рекорд (51.46). Цікаво, що у фінальному забігу Вікторія Ткачук також побила власне досягнення – 54,56.

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Веслувальниця на каное Людмила Лузан посіла 1-е місце у своєму запливі, тому здобула путівку одразу в півфінал олімпійських змагань, оминувши 1/4 стадію.

Українська борчиня Тетяна Кіт (вагова категорія до 57 кг) не пройшла у півфінал токійських Олімпійських ігор. Кіт поступилася американці Хелен Маруліс – 0:8. Однак Тетяна ще може позмагатись за бронзу, якщо її кривдниця проб'ється у фінал Олімпіади.

Єдина представниця України у плаванні на відкритій воді Христина Панчішко фінішувала 22-ю в запливі на 10 км.

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Велогонщиця Олена Старікова вирвала путівку у півфінал олімпійського велотреку. Українка виграла свою кваліфікацію, випередивши найближчу переслідувачку на 0.07 секунди. Інша вітчизняна спортсменка Любов Басова подолала лінію фінішу останньою, вона виступить у втішних заїздах.

Зауважимо, за медалі Олімпійських ігор у артистичному плаванні сьогодні позмагаються українки Анастасія Савчук та Марта Федіна. Початок о 13:30 за київським часом, онлайн-трансляція відбудеться на Суспільному за посиланням. Не раніше 13:40 за золото Токіо боротимуться Парвіз Насібов та Жан Беленюк, трансляція тут. Представник України з метання молота Михайло Кохан позмагається у фіналі о 14:15. Наша борчиня Ірина Коляденко проведе свій бронзовий поєдинок о 14:55.

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