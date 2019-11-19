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Україна била Швецію та пройшла далі у відборі Євро-2020 U-19 – тріумф чемпіона світу і вилучення "українського Неймара"

15:51 1196 Читать на русском
Україна била Швецію та пройшла далі у відборі Євро-2020 U-19 – тріумф чемпіона світу і вилучення "українського Неймара"
Швеція – Україна: рахунок і огляд матчу – відбір Євро-2020 U-19
Тарас Котів Тарас Котів

Україна і Швеція зійшлися на полі останньої у 3-му турі першого раунду відбору на Чемпіонат Європи 2020 для гравців до 19 років. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Відбір Євро-2020 U-19. Перший раунд, 3-й тур

Швеція – Україна – 1:2

Голи: Лане, 52 – Сікан, 6, 43

Вилучення: Муяніч, 90+2 – Михайло Мудрик, 90+2

Збірній України потрібна була лише перемога, щоб не залежати від матчу Словенії, якій потрібно було розгромити Естонію з рахунком 4:0 і вище. У стартовому складі вийшли 6 представників Динамо (якщо рахувати з Ауссі, який грає в оренді за Слован), 3 гравці Шахтаря (Михайло Мудрик, Сікан і Трубін) та футболісти СК Дніпро-1 (Батагов) і Карпат (Владислав Мудрик). Нашим юнакам вдалося забити швидкий гол. Михайло Мудрик подав штрафний, Данило Сікан зумів замкнути з лінії воротарського. Такий собі гол імені Шахтаря вийшов, де грають обидва виконавці. Бодня і той же Сікан довели статистику ударів у площину воріт до рахунку 3:0 станом на перші 15 хвилин. Шведи пробивали двічі, але влучність підводила.

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На 21-й ми прогавили закидання за спини з половини поля суперника. Лане не влучив з гострого кута. Ще через хвилину Тімоссі-Андерсон після пасу п'ятою партнера пробивав з кількох метрів – Ауссі прочитав епізод і встиг заблокувати удар впритул. Лише на 24-й Трубіну вперше довелося виручати – здалеку і не дуже сильно пробив суперник. Швеція відверто перехопила ініціативу, частіше пробивала по воротах, але ми були влучнішими у своїх спробах. Арбітр виписав дивну жовту Ярошу на 37-й – підкат був більше у м'яч, ніж ногу, обійшлося без грубощів.

Михайло Мудрик ефектно накрутив кількох суперників, але пішов у правий фланг і не зумів ні пробити, ні продовжити атаку. Шулянський гостро навішував з правого краю, однак Мудрику не вистачило сантиметрів у повітрі. Українці залишилися на чужій половині, відібрали і забили. Взяттю воріт передувала класно розіграна комбінація ліворуч: Мудрик на Вікентія Волошина, вчасний пас динамівця у центр на Сікана, а Данило дуже холоднокровно на техніці притримав м'яч та прошив воротаря – 0:2 на 44-й, наші випади просто вбивчі для шведів.

Господарі дуже активно розпочали. Кілька ударів поспіль вдалося заблокувати, але коли Владислав Мудрик і Біловар пропустили в коридор Лане, Трубін зміг врятувати лише раз – на добиванні його розстріляли ще раз. Класно розіграна комбінація Волошина, Сікана, Шулянського і Мудрика в дотик завершилася надто сильним останнім пасом від Михайла – Вікентій не встиг випередити воротаря. На 57-й Нюгрен змусив одного з наших захисників пробити по своїх воротах – Трубін зреагував в останній момент.

Динамівець Надольський на 67-й замінив одноклубника Шулянського, якому не зовсім комфортно було сьогодні на позиції правого вінгера, адже у київській команді U-19 Артем грає ліворуч. Тим часом Словенія вже вигравала в Естонії 4:0, а це означало, що нічия нас не влаштовувала – більше пропускати не мали права. На 71-й Нюгрен обіграв одного українця і прокинув м'яч повз Біловара, після чого впав у нашому штрафному. Суддя не піддався на вмовляння і виписав "гірчичник" за симуляцію, хоча на відео з однієї камери важко однозначно сказати, що там було.

Батагова замінив динамівець Хондак, а захисник Шахтаря Драмбаєв вийшов замість Волошина на 79-й. Саме Олександр міг завершувати матч після класного проходу і пасу Михайла Мудрика, але пробив у воротаря. У відповідь серія ударів шведів – заблокували. Ми втратили кілька чудових нагод для контратак. На 90-й у наш штрафний на кутовий пішов навіть воротар господарів. А в компенсований час почався жах. Швед налетів і вдарив лежачого українця, Мудрик зірвався, накинувшись на нього ззаду, закрутилася масова бійка.

У підсумку Муяніч і Михайло отримали по червоній картці. Нюгрен на 90+5 пробивав з кількох метрів, але Трубін виручив. Зрештою, Україна набрала 7 очок і на 2 бали випередила Словенія, фінішувавши на першому місці. Швеція несподівано залишилась за бортом турніру, набравши 4 пункти.

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Збірна України Головне Вікентій Волошин Вікентій Волошин Тарас Котів Михайло Мудрик Михайло Мудрик Данило Сікан Данило Сікан
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