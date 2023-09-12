– Після нічиєї з Північною Македонією Італії доведеться перемагати за будь-яку ціну. Я не очікував цієї нічиєї, хоча європейські збірні зараз і вирівнялися.

Італія – Україна: де дивитися матч відбору Євро-2024

Італійцям буде нелегко, враховуючи виступ України проти Англії. У Реброва є багато гравців з європейських ліг, де вони отримали міжнародний досвід і можуть грати в нормальних умовах, тобто з уболівальниками на трибунах і без страхів, пов’язаних з війною. Є футболісти, які мають родичів чи друзів на фронті. Тому вони роблять навіть щось більше на полі, граючи за гордість народу.

Збірна України – дуже організована команда, де всі працюють на результат. Вони допомагають партнерам, жертвують своїм, щоб віддати іншим. Немає егоїзму, вони компактно захищаються, а коли йдуть у контратаку, то стають дуже небезпечними.

– Тобто Україна – фаворит?

– Ні, я цього не казав. Україна, Англія та Італія перебувають на одному рівні. Дуже шкода, що на Євро вийдуть лише дві команди з групи. Сьогодні ввечері я очікую дуже збалансований матч, – сказав Луческу в коментарі Tuttosport.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024

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