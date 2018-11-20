Україна – Туреччина: Сваток прибув до розташування збірної

Ліга націй — 19 лист 478
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Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли в плей-офф турніру
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Ліга націй: Словаччина програла Чехії та вилетіла у дивізіон С, Данія та Ірландія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 513
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Ліга націй: Грузія перемогла Казахстан і вийшла у дивізіон С, Андорра і Латвія розійшлись миромЛіга націй — 19 лист 259
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Мілан провів зустріч з Райолою щодо повернення ІбрагімовічаІталія — 19 лист 671
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Україна – Туреччина: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 19 лист 4326
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