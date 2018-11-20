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Україна – Туреччина: Сваток прибув до розташування збірної

00:00 18 Читать на русском
Україна – Туреччина: Сваток прибув до розташування збірної
Олександр Сваток (праворуч) з партнерами / ФФУ

Збірна України напередодні матчу з Туреччиною поповнилась гравцем.

До складу збірної України прибув центральний захисник Зорі Олександр Сваток, який напередодні був довикликаний до табору національної команди.

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Футболіст Зорі замінить травмованого Сергія Кривцова, також під питанням участь у грі з Туреччиною Микити Бурди. Сваток вже викликався в збірну на спаринг проти Словаччини (2:1), але на поле не виходив.

Нагадаємо, завтра, 20 листопада, національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччину у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
19
год
:
25
хв
Туреччина
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Україна - Туреччина Олександр Сваток Олександр Сваток Україна Україна Збірна України
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