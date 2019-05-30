toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Україна – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

13:22 983 Читать на русском
Україна – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Україна – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу / УАФ

Збірна України мінімально перемогла у спарингу СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна – СК Дніпро-1.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 1
1
СК Дніпро-1
18:00 29:05:2019
завершено
 

Товариський матч

Україна – СК Дніпро-1 – 2:1

Голи: Яремчук, 14, 57 – Панасенко, 82

Україна: Білик (молодіжна збірна), В. Кравець, Пластун, Прокопчук (молодіжна збірна), Петряк (77, Мілованов, молодіжна збірна), Маліновський (46, Козак, молодіжна збірна), Зінченко, Безус, Коноплянка (к), Швед, Яремчук.

Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю Яремчука

Збірна України мінімально здолала новачка УПЛ СК Дніпро-1. Головним героєм матчу став Яремчук, який відзначився дублем. Додамо, що Роману двічі асистував Мар'ян Швед. Панасенко під завісу матчу один гол відквитав, але збірна довела матч до перемоги.

blog_ava
Педро – перший гравець в історії, який виграв всі головні міжнародні трофеї
11:15
3012
Теги
Відеоновини Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Україна - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
18
хв
Маріуполь
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук