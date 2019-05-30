Україна – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

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"Золоте прощання Азара", або "Саррі піде з високо піднятою головою". Англійські ЗМІ – про блискучу перемогу Челсі в ЛЄ
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Спаллетті офіційно звільнений з посади наставника ІнтераІталія — 11:54 1313
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Челсі – Арсенал у фіналі Ліги Європи: Азар красиво прощається, Саррі закриває роти, Жиру дає урок Ляказетту з ОбамеянгомЛіга Європи — 01:53 6634
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Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторитиЛіга Європи — 29 трав 4143