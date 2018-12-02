"Україна – сильна збірна", – президент Литовської футбольної федерації

Президент ЛФФ Томас Данилявичюс прокоментував результати жеребкування кваліфікації до Євро-2020 .

"Ми отримали дуже сильних суперників, троє з них – Португалія, Україна і Сербія – виграли свої групи в Лізі націй.

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Приїзд збірної Португалії – сподіваюся, з Кріштіану Роналду в складі – буде для Литви історичним моментом. Нещодавно ми грали в Сербії і добре знаємо силу цієї команди.

А той факт, що збірна України брала участь у фінальних стадіях двох останніх Євро, показує, наскільки вони сильні. Люксембург зараз прогресує, і нам завжди було складно з ними", – розповів Данилявичюс офіційному сайту УЄФА.

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