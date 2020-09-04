Ярмоленко відзначився першим голом збірної у матчі проти Швейцарії та встановив унікальне досягнення – вийшов на перше місце за загальною кількістю голів і результативних передач в історії національної команди, інформує Transfermarkt.

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Тепер на рахунку хавбека Вест Хема 58 результативних дій – 38 голів та 20 асистів. Ярмоленко випередив Андрія Шевченка за цим показником – у тренера збірної було 48 м'ячів та 9 гольових передач.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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