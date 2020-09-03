Богдан Михайліченко та Олександр Тимчик вперше зіграють у складі збірної України проти Швейцарії у матчі Ліги націй.

Дебют Михайліченка та Тимчика дозволив збірній України підкорити цікаву позначку – футболісти стали 300-м та 301-м гравцями національної дружини в історії, повідомляє журналіст Артур Валерко у своєму твіттері.

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Нагадаємо, обидва гравці вийшли у стартовому складі збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

До слова, і Михайліченко, і Тимчик у минулому сезоні виступали за Зорю, проте цього літа змінили клуби: Тимчик повернувся до Динамо, а Михайліченко вирушив підкорювати Бельгію у складі Андерлехта.

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