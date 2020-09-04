Україна – Швейцарія: Тимчик оцінив свій дебют у національній збірній
Захисник збірної України Олександр Тимчик поділився враженнями від дебютного поєдинку в складі національної команди.
"Дуже радий дебютувати за збірну. Щасливий, що команда взяла три очки. Шевченко говорив, що будуть вільні зони, і щоб ми сміливо йшли вперед, підключалися до атак. У підсумку це призвело до голу. Було багато теорій, як пресингувати. Не хотіли відбиватися і стояти позаду.
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Швейцарія – хороша команда, було складно контролювати хід гри всі 90 хвилин. Були помилки, без них ніяк. Добре, що виграли. Мені сподобалося грати, все добре прийняли, підказували, емоції тільки позитивні", – поділився Тимчик в ефірі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, Україна обіграла Швейцарію в першому турі Ліги націй (2:1), а дебютанти команди Тимчик та Михайліченко стали авторами асистів.
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