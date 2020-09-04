"Наш тренер наполягає, щоб ми привчалися грати не тільки через довгі передачі, коли вибиваємо м'яч вперед, а потім сідаємо в оборону, а й щоб ми виходили в атаку за рахунок коротких передач.

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Не завжди, звичайно, все виходило, але в цілому ми справлялися з тиском швейцарців. За пару днів тренувань неможливо, щоб все вдавалось, потрібен час на взаєморозуміння та підстраховку. Але ми провели чудовий матч і задоволені результатом", – цитує слова Степаненка Команда 1.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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