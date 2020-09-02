"Чи вдалося за ці кілька днів повернути команді ігрові зв’язки? В першу чергу ми робимо все для того, щоб гравці згадали ті зв'язки та напрацювання. Хочу подякувати всім клубам за цей міні-збір, який вони дозволили організувати, відпустивши своїх гравців. Це великий плюс, адже нам вдалося попрацювати як тактично, так і фізично. Думаю, ми добре підготувалися до гри. Очікую хорошого футболу та такої ж реакції від гравців.

Україна – Швейцарія: передматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Я дуже поважаю Владіміра Петковіча за його роботу, при ньому збірна Швейцарії дуже підняла свій рівень та грає у хороший футбол. Я дуже поважаю і люблю цю країну, тому бажаю їм успіху.

Чи впливає те, що матч буде без глядачів? В першу чергу, вкотре дякую Львову за підтримку. Ми практично ні з ким не спілкуємося, але відчуваємо цю підтримку. Це особливе місто для збірної України. Всі розуміють, яка сьогодні склалася ситуація, тому ми вимушені грати без глядачів і прийняти це. Вболівальники обовязково повернуться на трибуни, потрібно набратися терпіння. Наразі головне – це здоров’я людей.

Ми розраховуємо як на хорошу гру, так і на очки. З таким настроєм команда виходитиме на всі ігри.

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Андреа Аззалін, мій останній асистент у тренерському штабі, працює з нами ще з минулого року, він відповідає за фізпідготовку. У нього чудове резюме – він працював у Лестері, Монако, інших клубах. Це чудовий фахівець.

Що стосується складу, то ми викликали до збірної кількох новачків, і комусь із них я завтра дам шанс зіграти. Команду покинув Микола Шапаренко, у нього невелика мязова травма. Ми порадилися з лікарем, тому ми його сьогодні відпустили, він повернувся до Києва. З рештою гравців все в порядку, вони готуються до гри", – розповів Шевченко на передматчевій прес-конференції.

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