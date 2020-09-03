Директор Арени Львів Юрій Майборода розповів про підготовку до матчу Ліги націй, у якому команда Андрія Шевченка протистоятиме Швейцарії.

За словами Майбороди, доступ на львівський стадіон отримали лише 220 людей – як відомо, поєдинок Ліги націй пройде без глядачів через пандемію COVID-19.

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"Вся територія стадіону буде розділена на три зони: червону, помаранчеву і зелену. Вхід в кожну з них буде строго регламентований. Докладемо максимум зусиль, щоб були дотримані всі вимоги медичного протоколу.

До слова, після вчорашніх передігрових тренувань футболісти збірних України і Швейцарії залишилися задоволені якістю газону Арени-Львів", – цитує директора арени Meta-ratings.

Загалом делегації України та Швейцарії отримали по 60 акредитацій на поєдинок (включно з офіційними особами). Гру висвітлюватимуть 56 журналістів і 16 фотокореспондентів. На поєдинку будуть задіяні 6 юних футболістів, які подають м'ячі.

Нагадаємо, матч Україна – Швейцарія пройде 3 вересня. Початок – о 21:45.

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