"Насамперед, хочу привітати Україну з перемогою. Ви по грі бачили, чому ця команда демонструє хороші результати останнім часом. Я задоволений грою своєї команди, особливо у перші 20-30 хвилин. Швейцарія домінувала і демонструвала хорошу гру. На жаль, саме в цей час ми отримали гол у власні ворота.

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Шкода, що у Лізі націй немає VAR, хоча в інших турнірах він використовується. Я хотів би переглянути певні епізоди, особливо перший гол. Можливо, там був невеличкий офсайд, але я бачив лише фото, тому мені важко повністю оцінити цей момент.

На жаль, забракло певної сміливості в діях наших гравців у штрафному майданчику суперника. Я розраховував, що мої хлопці будуть більше бити по воротах, але не склалося. Я незадоволений поразкою та буду погано спати. Не приймаю цей результат, але, в принципі, грою я задоволений. Тим більше у нас не було кількох важливих виконавців. Сподіваюся, проти Німеччини ми теж продемонструємо хорошу гру.

Ми знали, що буде важко. Після втрат м’яча Україна всією командою поверталася назад, але створила не так багато моментів поблизу наших воріт. Вся небезпека надходила з середньої дистанції, а поблизу воріт ми практично нічого не дали їм створити. У другому таймі ми прогнозовано здали, адже це був перший матч за тривалий час. Натомість Зінченко знайшов свій шанс та зміг забити другий гол. На жаль, ми не змогли досягти позитивного результату. У збірній України помітна робота Шевченка, ця команда здатна на сюрпризи в майбутньому", – підсумував Петковіч.

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