"Арена Львів для нас – чудове місце. Ще раз дуже дякую за підтримку. Хоча її сьогодні було дуже мало через відсутність уболівальників, але ми відчували, що за нас тут вболівають. Швейцарія – класна команда, яка дуже добре тактично підготовлена. Відчувається рука тренера. Це була хороша гра і хороший тест для збірної України.

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Чому сьогодні були певні проблеми з виходом через пас? В першу чергу, через те що суперник нам не давав грати у свою гру. Вони добре пресингували, не боялися залишатися один в один, крім того, ця команда добре готова фізично. Цього вимагає сучасний футбол. Поки в них були сили, вони дуже добре виглядали. Потім Швейцарія підсіла і почався більш відкритий футбол.

Думаю, що була цікава та відкрита гра. У деякі моменти нам було дещо важко, але ми змогли забити двічі, реалізувавши свої шанси для взяття воріт. Сподобалося, що гра була дуже коректною – лише дві жовті картки. Команди поважали одна одну – це приємно. Швейцарія – незручний суперник для нашої гри, тому я задоволений результатом і діями хлопців на футбольному полі.

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Хочу відзначити Тимчика та Михайліченка, які дебютували за збірну України. Вони вийшли проти непростого опонента та зіграли доволі впевнено. Вони виконали все, що від них вимагалося. Тимчик став співавтором першого гола після ривка по своєму фланзі. Повторюся, я задоволений їхньою грою.

Чому була зроблена лише одна заміна? По ходу гри я бачив, що вони не надто потрібні. Я не був впевнений, що гравці, яких я випущу, зуміють увійти в таку складну гру. Що стосується зауважень до Яремчука, то це були більше стимулювання, щоб він не зупинявся і грав до кінця. Він непогано увійшов у гру, десь були певні помилки, але це футбол. В принципі, претензій до нього немає.

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Чи буде ротація в матчі проти Іспанії? Потрібно пройти реабілітацію, подивимось, як гравці відновляться. Лише після цього будемо думати над кадровими рішеннями.

Вважаю, що Коноплянка провів відмінний матч. Ми готували його до цієї гри. Ми бачимо, що потенціал у Євгена ще є. Ми будемо давати йому шанс, адже Коноплянка повинен конкурувати за місце у складі як в клубі, так і тут, у національній команді. Не лише конкурувати, а й вигравати цю конкуренцію", – поділився Шевченко на прес-конференції.

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