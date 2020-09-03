Україна – Швейцарія: Маліновський назвав фактор, який допоможе підопічним Шевченка в першому матчі Ліги націй
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився останніми очікуваннями напередодні матчу Ліги націй проти Швейцарії.
"Ми серйозно підготувалися до матчу зі Швейцарією. Звичайно, певні корективи внесла вимушена пауза. У деяких чемпіонат завершився, у когось тільки почався. Думаю, ми непогано попрацювали. Багато було тактичної роботи. Те, що ми напрацьовували на тренуваннях, постараємося перенести на поле.
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Переглянули дуже багато матчів збірної Швейцарії. Буде важка гра проти команди, в якій футболісти грають в топових європейських чемпіонатах. Ми показали, що можемо грати з будь-якими командами, тому готуємося до серйозної гри.
Сподіваюся, фактор фартового Львова нам допоможе. Зараз така ситуація, що ми змушені грати без уболівальників, але нам потрібно добитися позитивного для нас результату", – наводить слова Маліновського офіційний сайт Руха.
Зазначимо, що матч Ліги націй Україна – Швейцарія розпочнеться незабаром, о 21:45.
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