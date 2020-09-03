"Ми серйозно підготувалися до матчу зі Швейцарією. Звичайно, певні корективи внесла вимушена пауза. У деяких чемпіонат завершився, у когось тільки почався. Думаю, ми непогано попрацювали. Багато було тактичної роботи. Те, що ми напрацьовували на тренуваннях, постараємося перенести на поле.

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Переглянули дуже багато матчів збірної Швейцарії. Буде важка гра проти команди, в якій футболісти грають в топових європейських чемпіонатах. Ми показали, що можемо грати з будь-якими командами, тому готуємося до серйозної гри.

Сподіваюся, фактор фартового Львова нам допоможе. Зараз така ситуація, що ми змушені грати без уболівальників, але нам потрібно добитися позитивного для нас результату", – наводить слова Маліновського офіційний сайт Руха.

Зазначимо, що матч Ліги націй Україна – Швейцарія розпочнеться незабаром, о 21:45.

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