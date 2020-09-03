Стало відомо, в яких комплектах форми вийдуть національні збірні України та Швейцарії на гру першого туру Ліги націй 2020/21.

На традиційній передматчевій нараді було визначено, що команда Андрія Шевченка вийде на поле Арени Львів у жовтій формі (голкіпер – у зеленій). Швейцарці зіграють у червоному комплекті екіпірування, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Швейцарія: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – Шевченко відсіяв кількох гравців

Поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться сьогодні, 3 вересня, у Львові. Початок гри 1-го туру Ліги націй – о 21:45. У паралельному матчі групи зустрінуться Німеччина та Іспанія. До слова, саме з Іспанією збірна України зіграє в другому турі – зустріч пройде в Мадриді 6 вересня.

Україна – Швейцарія: анонс матчу Ліги націй

Фото: УАФ