"Чи відчувається тиск після розгромної перемоги над Вірменією? Я хочу сказати, що краще такі матчі грати, коли є відповідальність, ціль у команди. Звичайно, ми знали, що після перемоги над Вірменією у нас буде один результат з Шотландією. Так краще, тому ми завтра будемо виходити грати на перемогу. Ми вже зіграли два матчі, потрібно правильно підготуватись, зробити висновки з попередньої гри, що ми робили не так, як треба, аби в завтрашньому матчі зіграти як потрібно.

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У вболівальників збірної України різні очікування від цього матчу з Шотландією та червневим... Були різні результати, трошки різні ігри. Шотландці зробили висновки після першого матчу, дещо поміняли, тому не сказав би, що в першому таймі вони набагато краще грали. Нам не вистачало завершення, останнього пасу, але якби ми забили в першій половині, то гра пішла б інакше.

Найважливіше в завтрашньому матчі це витримати в фізичному плані усі 90 хвилин. Нам треба зіграти сильніше в цьому плані. Шотландія після першого матчу дещо змінила, стало більше гравців в центрі поля, що викликало трошки труднощів. Завтра маємо зіграти інакше, більш агресивно.

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Звичайно, це вже третій матч, збірна України в кожній грі виходить і грає за країну, за наших бійців, за всіх хто переживає в погані чи хороші часи. У футболі можливо три результати, але головне – віддавати всі сили на полі. Завтра ми викладемось на повну і сподіватимемось здобути позитивний результат", – зазначив Маліновський на прес-конференції.

Додамо, що вже завтра, 27 вересня, Україна зійдеться з Шотландією у вирішальному двобої за вихід до дивізіону A Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45. Наразі шотландці випереджають "синьо-жовтих" на 2 очки.

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