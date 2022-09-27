Захисник збірної Шотландії Кіран Тірні не зіграє проти України в матчі 6-го туру Ліги націй.

Шотландець отримав травму в поєдинку проти Ірландії (2:1). Наставник "тартанової армії" Стів Клакр запевняв, що Тірні буде готовий до зустрічі з Україною, але реальність виявилася іншою.

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Одноклубник Олександра Зінченка не потрапив до заявки збірної Шотландії на офіційному сайті УЄФА та вже покинув розташування своєї національної команди.

Нагадаємо, матч Україна – Шотландія відбудеться сьогодні у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45. "Синьо-жовтим", щоб посісти перше місце у групі потрібно виключно перемагати.

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