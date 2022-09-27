Україна – Шотландія: команди визначилися з формою на матч Ліги націй – негативний досвід Глазго врахований частково
Збірні України та Шотландії зустрінуться в матчі 6-го туру групового етапу Ліги націй.
На передматчевій нараді представників команд визначили, у якому екіпіруванні футболісти вийдуть на поле стадіону Юзефа Пілсудського в Кракові, повідомляє прес-служба УАФ.
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Кольори базових форм залишають командам простір для будь-яких маневрів. Однак збірна України вирішилася частково відмовитися від варіанту, який використовували у Глазго. Сьогодні підопічні Олександра Петракова зіграють у синіх комплектах замість жовтих. Водночас форма нашого голкіпера залишиться червоною.
Нагадаємо, матч Україна – Шотландія відбудеться сьогодні у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45. "Синьо-жовтим", щоб посісти перше місце у групі потрібно виключно перемагати.
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