Україна – Сербія: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020

Стало відомо, в якій формі зіграють збірні України та Сербії у матчі відбору Євро-2020.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України зіграє в матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії у жовтій формі, тоді як гості – у червоній.

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Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 на Арені Львів. Після перших двох турів підопічні Андрія Шевченка мають 4 очки в активі і очолюють відбіркову групу.

Серби у першому своєму матчі зіграли внічию проти чинного чемпіона Європи – Португалії.

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