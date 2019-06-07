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Україна – Сербія: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020

12:49 441 Читать на русском
Україна – Сербія: команди визначились з формою на матч відбору Євро-2020
Олександр Зінченко та Андрій Шевченко / УАФ

Стало відомо, в якій формі зіграють збірні України та Сербії у матчі відбору Євро-2020.

 

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України зіграє в матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії у жовтій формі, тоді як гості – у червоній.

Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч

Поєдинок відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 на Арені Львів. Після перших двох турів підопічні Андрія Шевченка мають 4 очки в активі і очолюють відбіркову групу.

Серби у першому своєму матчі зіграли внічию проти чинного чемпіона Європи – Португалії.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

blog_ava
Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
08:00
10554
Теги
Україна Україна Збірна України Футбольна форма Україна - Сербія Сербія Сербія
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