Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"

Овертайм — 13:00 5
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"Запрошували у Ліверпуль". Юрій Калітвінцев мав три розкішні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
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Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в ІталіїІталія — 10:40 2197
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Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матчЗбірна України — 10:25 12756
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Шевченко подає приклад Льову, гучні повернення в Іспанії, феєрія Франції та Італії: головні фішки 3 туру євровідборуЄвро-2020 — 09:00 1437
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Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 08:00 10547