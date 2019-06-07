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Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"

11:05 1429 Читать на русском
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Збірна України / УАФ

Львівські вболівальники організували живий коридор для гравців та тренерів збірної України перед матчем відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії.

 

Футболісти та тренери збірної України пройшли через живий коридор, який їм створили львівські вболівальники.

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Сьогодні, 7 червня, на Арені Львів підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з прямим конкурентом у боротьбі за вихід на Євро-2020 – Сербією. Початок о 21:45.

Після стартових двох турів "синьо-жовті" набрали 4 очки і очолюють турнірну таблицю групи.

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