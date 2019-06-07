Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"

Львівські вболівальники організували живий коридор для гравців та тренерів збірної України перед матчем відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії.

Футболісти та тренери збірної України пройшли через живий коридор, який їм створили львівські вболівальники.

Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матч

Сьогодні, 7 червня, на Арені Львів підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з прямим конкурентом у боротьбі за вихід на Євро-2020 – Сербією. Початок о 21:45.

Після стартових двох турів "синьо-жовті" набрали 4 очки і очолюють турнірну таблицю групи.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020